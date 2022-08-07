Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kütüphanesi açıldı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan "Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kütüphanesi"nin açılışı yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, binden fazla öğrencisi bulunan okulda eğitim gören öğrenciler için hazırlanan kütüphane, kapsamlı bir çalışma sonucunda hizmete sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir İlbak, düşünce dünyasını inşa eden yazarlara ve külliyatlarına odaklanan okumaların gençler için daha faydalı olduğunu belirterek, "Okuma tecrübesi tarihi bir miras birikimi temin eder. O miras bugünü yarın için inşa eder çünkü yarın bugündür." dedi.

İyilik Üretenler Derneği Başkan Yardımcısı Hatice Uşaklıoğlu da çocukluğundan itibaren okumanın, üniversite bitirerek kazanılan paralarla öğrenci okutmanın ve gençlerin kitap okuma imkanlarını çoğaltmanın gerekliliğine dikkati çekti.

- "Kütüphane üç binden fazla kitap barındırıyor"

TDED Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu ise insanın okudukça mükemmelliğe yaklaşılabileceğini ifade ederek, "İnsan mükemmelliğe yaklaşamaz ama muhteşeme doğru yol alabilir. Çok iyiler üst üste gelerek muhteşemi oluşturur. Kurduğumuz kütüphane üç binden fazla kitabın ve kullanışlılığının yanı sıra çok güzel levha ve tabloları içinde barındırıyor. İnanıyorum ki bunun gibi daha birçok güzel iş bir araya gelerek ve üst üste konularak muhteşem olana kavuşulacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Açılışa Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, yönetim kurulu üyeleri Şeyda Başer Eroğlu, Faysal Atmaca, Orhan Albayrak, Ömer Berkli, İlhan Kurt ile Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aydın Yılmaz ile kütüphanenin kuruluşa emek veren isimler katıldı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi ve katılımcılar kütüphaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.