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Türkiye Diyanet Vakfı, Hatay'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

10.07.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Diyanet Vakfı, Hatay'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında, Hatay'da kesilen kurbanlıkların etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İl Müftü Vekili Murat Akçay, Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezbahane Tesislerindeki düzenlenen programda, yurt içi ve dışında vekalet yoluyla İslami usullere göre kurban kesimi yapıldığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından Hatay'a gönderilen 97 büyükbaş kurbanın kesiminin gerçekleştiğini belirten Akçay, "Kesilen kurbanlar 679 hisseye ayrılarak din görevlilerimiz ve gönüllülerimiz tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaktadır. Bu vesileyle kurbanını vekalet yoluyla TDV'ye emanet eden kardeşlerimize ve projede emeği geçen herkese canıgönülden teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Akçay, kesilen kurbanların ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Kesimi yapılan kurbanlıklardan hazırlanan hisseler Hatay'da 679 aileye ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Hatay'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, Hatay'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, Hatay'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, Hatay'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, Hatay'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, Hatay'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, Hatay'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, Hatay'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, Hatay'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, Hatay'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, Hatay'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, Hatay'da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

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