Anadolu'nun dokuma kültürünü gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan Türkiye Dokuma Atlası Projesi, Erzurum'da tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsünce yürütülen proje kapsamında Aziziye Belediyesi tarafından Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezi'nde Türkiye Dokuma Atlası Projesi ve Ehram Örneği Paneli düzenlendi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, panelde yaptığı konuşmada, dokumanın tarihinin en az insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte günümüze kadar uzanan en derin ruh ve kültür köklerinden beslenen bir parça olduğunu söyledi.

Özellikle Anadolu'da bu kültürün, birbirinden özel eserlere ve sembollere dönüştüğünü, Antep'te "kutnu", Ankara'da "şal", Üsküdar'da "çatma", Rize'de "feretiko" ile Erzurum ve yöresinde de "ehram"ı ortaya çıkardığını dile getiren Orhan, şunları kaydetti:

"Bu kültür yelpazesi ile günümüze kadar taşınmış olan dokuma mirasını canlandırma, diri tutma ve gelecek nesillere aktarımını sağlama noktasında yürütülen Türkiye Dokuma Atlası Projesi, bize göre çok kıymetli ve bir o kadar da özel bir gayreti ifade etmektedir. Dolayısıyla saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi başta olmak üzere bu projede emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum."

Aziziye Belediyesi olarak bu kültürel ve tarihsel mirasa sahip çıkmak için bazı girişimlere imza attıklarını ifade eden Orhan, ehramın coğrafi işaret belgesinin 7 yıl önce Aziziye Belediyesince alındığını, ehramı Erzurum için hem bir tasarım harikasına, hem de bir istihdam kapısına dönüştürdüklerini söyledi.

Proje koordinatörü Ayşe Dizman ise amaçlarının geçmişi günümüze taşımak ve yaşatmak olduğunu söyledi.

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü olarak tarih boyunca köklü mirasa sahip olan Türk dokuma kültürünü dünyaya tanıtmak ve marka haline getirmek istediklerini ifade eden Dizman, bunları Saray ve Anadolu dokumaları başlıkları altında gruplandırdıklarını anlattı.

Yapılan akademik çalışmada 700'den fazla dokumaya ulaştıklarını ifade eden Dizman, "Biz bu 700 dokumanın tespitiyle, Anadolu topraklarında birçok dokumanın aynı dokuma tekniğiyle dokunarak farklı isimlerle bölgesel özelliklere göre ayrıldığını gördük. Bu çalışmada yaşayan dokumaları nasıl tekrar gündeme taşırız, kaybolan dokumaları tekrar toparlamak ve kaybolmaya yüz tutmuş dokumaları nasıl canlandırırız düşüncesiyle yola çıktık." dedi.

Dizman, projenin gençlere kadar indirgenmesi gerektiğini söyleyerek, genç tasarımcılara yönelik düzenlenen yarışmada çok özgün çalışmaların ortaya çıktığını belirtti.

Panelde, konuşmaların ardından söz konusu proje ve ehramın tanıtımı yapıldı.

Programda, Dizman, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat ve Orhan'a sim sırma tekniğiyle yapılmış Türk bayrağı hediye etti.