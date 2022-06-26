YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması Sivas'ta başladı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması Sivas'ta başladı

26.06.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması Sivas'ta başladı

SİVAS (AA) - Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Bölge Yarışması, Sivas'ta düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmanın açılışında ilk olarak Sivas, Kayseri, Çorum, Amasya ve Kırşehir'den yarışmaya katılan ekipler alana geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hakem kurulu üyeleri ve hakemler tanıtıldı.

Açılışta konuşan THOF Başkanı Suat Aksu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sivas da diğer bölgelerimiz gibi halk oyunları yarışmalarının grup merkezlerinden biridir. Türkiye genelinde 14 merkezde bölge yarışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün son gruplar tamamlanacak. Yarışmanın sonuçlarının hepimize hayırlı olmasını diliyorum ve hakem arkadaşlarımıza da kolaylıklar temenni ediyorum." diye konuştu.

Federasyona bağlı 5 ildeki gençlik spor kulüplerinden 360 yarışmacının katıldığı yarışma, bugün sona erecek.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde düzenlenen yarışmada, her kategorinin birincisi, temmuz ve ağustosta yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması Sivas'ta başladı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması Sivas'ta başladı

Kocaeli'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kocaeli'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kocaeli'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kocaeli'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kocaeli'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kocaeli'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 26 Haziran Pazar

İmsak
03:03
Sabah
04:58
Öğle
12:40
İkindi
16:37
Akşam
20:11
Yatsı
21:57
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.