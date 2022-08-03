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Türkiye ile Almanya 16 yaş altı sutopu milli takımları dostluk maçı oynadı

03.08.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile Almanya 16 yaş altı sutopu milli takımları dostluk maçı oynadı

Türkiye ile Almanya 16 yaş altı sutopu milli takımları, Trabzon'daki hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Sutopu Federasyonunun iş birliğiyle "Spor aracılığıyla çocuk işçiliğini sona erdirme" temalı dostluk maçı, Ortahisar Kapalı Yüzme Havuzu'nda oynandı.

Açılan pankartla "Çocuk işçiliğine son" mesajına dikkat çekilen karşılaşmada, Türkiye ile Almanya 6-6 berabere kaldı.

Karşılaşmayı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, ILO Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay, Sutopu Federasyonu Genel Sekreteri Hüseyin Aşçı, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Uysal, diğer ilgililer, sporcular ve mevsimlik tarım işçilerinin çocukları izledi.

- Ustaoğlu: "İki ülke, sporun birleştirici ruhunu ön plana çıkaracak şekilde bir araya geldi"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, maç sonrası yaptığı konuşmada, her iki milli takımın da kamp yapmak için Trabzon'da bulunduğunu ve oynadıkları maçla sporun birleştirici ruhunu ön plana çıkardığını söyledi.

16 Yaş Altı Erkek Milli Takım Antrenörü Ersin Özdurak da farkındalık oluşturmak için antrenman maçı yaptıklarını aktardı.

Skorun önemli olmadığına dikkati çeken Özdurak, "Çocuk işçiliğinin önemi tüm dünyada süregelen bir problem. Bunun önüne geçebilmek için bir kişide bile farkındalık yaratsak bizim için kardır gözüyle bakıyoruz. Buna da katkı sağlayabilirsek çok mutlu oluruz." diye konuştu.

Türkiye ile Almanya 16 yaş altı sutopu milli takımları dostluk maçı oynadı

Türkiye ile Almanya 16 yaş altı sutopu milli takımları dostluk maçı oynadı

Türkiye ile Almanya 16 yaş altı sutopu milli takımları dostluk maçı oynadı

Türkiye ile Almanya 16 yaş altı sutopu milli takımları dostluk maçı oynadı

Türkiye ile Almanya 16 yaş altı sutopu milli takımları dostluk maçı oynadı

Türkiye ile Almanya 16 yaş altı sutopu milli takımları dostluk maçı oynadı

Türkiye ile Almanya 16 yaş altı sutopu milli takımları dostluk maçı oynadı

Türkiye ile Almanya 16 yaş altı sutopu milli takımları dostluk maçı oynadı

Türkiye ile Almanya 16 yaş altı sutopu milli takımları dostluk maçı oynadı

Türkiye ile Almanya 16 yaş altı sutopu milli takımları dostluk maçı oynadı

Türkiye ile Almanya 16 yaş altı sutopu milli takımları dostluk maçı oynadı

Türkiye ile Almanya 16 yaş altı sutopu milli takımları dostluk maçı oynadı

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