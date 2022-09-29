Bu alanda başkanlığın imzaladığı 63. iş birliği protokolü, iki ülke ulusal arşivleri arasında uzman ve belge örneği teatisi, ortak sergi, yayın ve eğitim konularını içeriyor.

Türkiye ile Moğolistan arasında arşiv alanında iş birliği protokolü imzalandı

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