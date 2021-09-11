Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayak yarışları Uşak'ta başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde İzmir Karting Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayak yarışları Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde start aldı.

Bin 370 metre uzunluğundaki pistte, organizasyonun ilk gününde 37 sporcunun katılımıyla antrenman, sıralama ve ilk tur yarışları yapıldı.

Micro, Mini, Formula Junior, Formula Senior ve Formula Master olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilen yarışlarda, sporcular zorlu virajlarda hünerlerini sergiledi.

Organizasyon yarın ikinci ve üçüncü tur yarışlarıyla devam edecek.