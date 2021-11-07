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Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu

07.11.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu

KOCAELİ (AA) - Türkiye Karting Şampiyonası'nda 8. ayak yarışları, Kocaeli'deki TOSFED Körfez Karting Pisti'nde tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde Kocaeli Karting Kulübü (KO-KART) tarafından düzenlenen yarışlarda Mini kategoride 11, Formula Junior'da 6, Formula Senior'da 14 ve Formula Master'da 3 olmak üzere toplam 34 sporcu mücadele etti.

"Mini" kategorisinde İskender Zülfikari birinci, Can Özler ikinci, Teoman Hoskin üçüncü, "Formula Junior" kategorisinde Batı Yıldırım birinci, Sarp Arhan Or ikinci ve Leyla Sülyak üçüncü oldu.

"Formula Senior" kategorisinde birinciliği Gün Taşdelen, ikinciliği Zekai Özen, üçüncülüğü Kerim Sülyak, "Formula Master" kategorisinde
birinciliği Mehmet Yaman, ikinciliği Muratcan Eğilmez, üçüncülüğü ise Aytaç Biter elde etti.

"Mini Kadınlar"da Ada Karayel birinci, Zeynep Büyükpınar ikinci, "Junior Kadınlar"da Leyla Sülyak birinci, Ayşe Çebi ikinci, "Senior Kadınlar"da Sude Nur Yurdagül birinci, Ayda Biter ikinci ve Büşra Sena Savaşer üçüncü olmayı başardı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini, TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy ve TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya verdi.

Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu

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