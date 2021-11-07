Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde Kocaeli Karting Kulübü (KO-KART) tarafından düzenlenen yarışlarda Mini kategoride 11, Formula Junior'da 6, Formula Senior'da 14 ve Formula Master'da 3 olmak üzere toplam 34 sporcu mücadele etti.

Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları, Kocaeli'de koşuldu

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