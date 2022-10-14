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Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı

14.10.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim, toplantıya başkanlık etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı'na başkanlık etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıya, iki ülkenin ilgili bakanları katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, toplantının ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı Ortak Bildirisi'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim'in huzurunda gerçekleşen törende, çeşitli alanlarda 11 iş birliği anlaşmasına da imza atıldı.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim, toplantıya başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Katar Emiri Al Sani

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Katar Emiri Al Sani

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Katar Emiri Al Sani

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Katar Emiri Al Sani

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Katar Emiri Al Sani

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Katar Emiri Al Sani

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Katar Emiri Al Sani

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Katar Emiri Al Sani

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Katar Emiri Al Sani

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Katar Emiri Al Sani

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