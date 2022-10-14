Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, toplantının ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı Ortak Bildirisi'ni imzaladı.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı'na başkanlık etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim, toplantıya başkanlık etti

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