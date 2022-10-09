Sporcular 6 kilometrelik Kazım Arslan Seyirci Özel Etabı'nı 3 kez geçerek yarışları tamamladı. Yarışlar sonunda, Genel Klasmanda ve SSV'de Kenan Özsoy-Harun Deynek ekibi birinci oldu. Sınıf 4'te İsmail Ayhan-Arda Arslan ekibi, Sınıf 3'te İlayda Hancı Korkut-Batuhan Korkut ekibi birinci sırayı aldı.

Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayağı Denizli'de sona erdi

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