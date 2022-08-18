İznik Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Sınıfı Komitesi ortaklığında gerçekleşen organizasyona, genel klasman, yerli sınıf ve gençler kategorisinde olmak üzere 40 tekne ile 80 sporcu katılımıyla start verildi.

Türkiye Pirat Şampiyonası İznik Gölü'nde başladı

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