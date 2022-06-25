ESKİŞEHİR (AA) - Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı ETİ Eskişehir Rallisi sona erdi.
Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) ev sahipliğindeki organizasyona 63 otomobil ve 126 sporcu katıldı.
Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası'na da puan veren organizasyonda pilotlar, toplam uzunluğu 381 kilometre olan asfalt zeminli parkurda 8 özel etapta yarıştı.
Yarışta birinciliği Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz, ikinciliği Ali Türkkan-Burak Erdener, üçüncülüğü ise Burak Çukurova-Burak Akçay ekipleri elde etti.
Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı tamamlandı
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