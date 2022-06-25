Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası'na da puan veren organizasyonda pilotlar, toplam uzunluğu 381 kilometre olan asfalt zeminli parkurda 8 özel etapta yarıştı.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı tamamlandı

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