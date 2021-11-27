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Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor

27.11.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Klasik yay erkeklerde olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un takımı İstanbul Okçuluk Gençlik Spor, klasik yay kadınlarda ise Göztepe şampiyon oldu

Türkiye Okçuluk Federasyonunun Samsun'da düzenlediği Salon Okçuluk Federasyon Kupası'na klasik yay takım müsabakalarıyla devam edildi.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 80 kulüpten 225'i kadın toplam 512 sporcu katılıyor.

Turnuvanın ikinci günündeki klasik yay takım müsabakalarını, erkeklerde olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da kadrosunda bulunduğu İstanbul Okçuluk Gençlik Spor, kadınlarda ise Göztepe Spor Kulübü birinci sırada tamamladı.

Genç erkeklerde Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü, genç kadınlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü altın madalya kazandı.

- Gazoz: "Çok gurur verici bir gün"

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada, Salon Okçuluk Federasyon Kupası'nda takım halinde şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduğunu aktardı.

Takımının genç erkekler ve genç kadınlarda da ikinci olduğuna işaret eden Gazoz, "Takım halinde bir altın, iki bronz madalya kazandık. Çok gurur verici bir gün." dedi.

Genç sporculara tavsiyelerde bulunan milli okçu, "Gençlerin bu işi severek yapmaları gerekiyor. Çünkü bir seviyeden sonra yapmak artık katlanabilir olmuyor. Ondan sonra ne kadar sevdiğiniz önemli oluyor. O yüzden sevdikleri sporu ve sevdikleri işi yapsınlar. Başarı mutlaka gelecektir." ifadelerini kullandı.

Mete Gazoz, hedeflerine de değinerek, "Bundan sonra Avrupa Şampiyonası var. Şampiyonada birincilik elde etmek istiyoruz. Sonra 2023 yılındaki Dünya Şampiyonası'nda takım halinde Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara kota alıp, buraya katılmak istiyoruz. En yakın ve büyük hedefim bunlar. Kız kardeşimle aynı takımdayız. Onlar da genç kızlar kategorisinde madalya kazandı. Onun madalya kazanması beni çok sevindiriyor. Onun da çok iyi sporcu olarak yetiştiğini görmek beni inanılmaz mutlu ediyor. İnşallah kardeşimle beraber olimpiyatlarda ülkemizi temsil etme imkanımız olur." ifadelerini kullandı.

Salon Okçuluk Federasyon Kupası, yarın sona erecek.

Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor

- Klasik yay erkeklerde olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un takımı İstanbul Okçuluk Gençlik Spor, klasik yay kadınlarda ise Göztepe şampiyon oldu

Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor

Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor

Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor

Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor

Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor

Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da sürüyor

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