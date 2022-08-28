Türkiye Satranç 1. ve 2. Lig şampiyonları belli oldu

Güzelbahçe Altyapı Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ikinci, Bursa Deneyim Spor Kulübü Derneği üçüncü, Alaçatı Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ise dördüncü sırada yer aldı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde 7 gündür devam eden mücadeleler sonunda 1. Lig şampiyonu Hukukçu Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Kulübü Derneği oldu.

- Türkiye Satranç 1. Lig şampiyonluğuna Hukukçu Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Kulübü Derneği, 2. Lig şampiyonluğuna Seyhan Belediye Spor Kulübü Derneği ulaştı

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