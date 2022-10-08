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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

08.10.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Frutti Extra Bursaspor: 79 - Türk Telekom: 63

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Umut Özgün Ergün

Frutti Extra Bursaspor: Needham 21, Onuralp Bitim 21, Auguste 10, Dudzisnki 12, Clemmons 3, Yiğitcan Saybir, Ömer Utku Al 2, Ahmet Düverioğlu 10

Türk Telekom: Rıdvan Öncel 6, Grant 9, Erkan Yılmaz, Sestina 4, Jones 16, Boran Güler, Mehmet Yağmur, Berk Demir 9, Mevlüt Melih Doğan, Alihan Demir, Bouteille 19

1. Periyot: 22-20

Devre: 43-37

3. Periyot: 60-55

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Türk Telekom'u 79-63 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

- Frutti Extra Bursaspor: 79 - Türk Telekom: 63

Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom

Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom

Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom

Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom

Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom

Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom

Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom

Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom

Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom

Frutti Extra Bursaspor - Türk Telekom

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom Bursa Basketbol frutti extra bursaspor

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