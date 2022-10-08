Salon: TOFAŞ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Umut Özgün Ergün
Frutti Extra Bursaspor: Needham 21, Onuralp Bitim 21, Auguste 10, Dudzisnki 12, Clemmons 3, Yiğitcan Saybir, Ömer Utku Al 2, Ahmet Düverioğlu 10
Türk Telekom: Rıdvan Öncel 6, Grant 9, Erkan Yılmaz, Sestina 4, Jones 16, Boran Güler, Mehmet Yağmur, Berk Demir 9, Mevlüt Melih Doğan, Alihan Demir, Bouteille 19
1. Periyot: 22-20
Devre: 43-37
3. Periyot: 60-55
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Türk Telekom'u 79-63 yendi.
- Frutti Extra Bursaspor: 79 - Türk Telekom: 63
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