Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Sinem Tetik, Tolga Edis
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Heidegger 12, Harrison 7, Brown, Altan Erol, Gielo 17, Arca Tülüoğlu, Rogkavopoulos 7, Ayberk Olmaz 3, Eyüp Can Öncü 2, Muhammed Doğan Şenli 8
Frutti Extra Bursaspor: Needham 10, Onuralp Bitim 31, Dudzinksi 6, Ahmet Duverioğlu 9, Clemmons 8, Tarık Sezgün 4, Yiğitcan Saybir, Ömer Utku Al
1. Periyot: 11-24
Devre: 27-36
3. Periyot: 43-55
DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 68-56 yendi.
- Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 56 - Frutti Extra Bursaspor: 68
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