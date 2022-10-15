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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

15.10.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 56 - Frutti Extra Bursaspor: 68

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Sinem Tetik, Tolga Edis

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Heidegger 12, Harrison 7, Brown, Altan Erol, Gielo 17, Arca Tülüoğlu, Rogkavopoulos 7, Ayberk Olmaz 3, Eyüp Can Öncü 2, Muhammed Doğan Şenli 8

Frutti Extra Bursaspor: Needham 10, Onuralp Bitim 31, Dudzinksi 6, Ahmet Duverioğlu 9, Clemmons 8, Tarık Sezgün 4, Yiğitcan Saybir, Ömer Utku Al

1. Periyot: 11-24

Devre: 27-36

3. Periyot: 43-55

​​​​​​​DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 68-56 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

- Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 56 - Frutti Extra Bursaspor: 68

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Frutti Extra Bursaspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Frutti Extra Bursaspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Frutti Extra Bursaspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Frutti Extra Bursaspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Frutti Extra Bursaspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Frutti Extra Bursaspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Frutti Extra Bursaspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Frutti Extra Bursaspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Frutti Extra Bursaspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Frutti Extra Bursaspor

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol frutti extra bursaspor

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