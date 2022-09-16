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Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de başladı

16.09.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de başladı

KAYSERİ (AA) - Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası antrenman ve sıralama turlarıyla başladı.

Kayseri Valiliği, Kocasinan Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğiyle Yamula Barajı'nda yapılan şampiyonanın ilk gününde sporcular baraj gölündeki parkurlarda antrenman ve sıralama turu attı.

Toplam 7 kategoride 35 sporcunun mücadele edeceği şampiyona yarın su jeti ve flyboard yarışlarıyla tamamlanacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, şampiyonanın ilk etabını Bodrum'da gerçekleştirdiklerini ikinci ayağını ise Kayseri'de yapacaklarını söyledi.

Şampiyonanın bugün antrenman ve sırlama turlarıyla başladığını belirten Akülke, "Yarın ise final müsabakaları yapılacak. Çok heyecanlıyız, federasyon ve bakanlık olarak son 10 yılda Anadolu'da spor turizminin gelişmesi yolunda yapılacak organizasyonların önemini biliyoruz. Burası gerçekten çok önemli bir organizasyon. Çünkü 7 branşta koşulacak yarış, 35 sporcuyla gerçekleştirilecek. Yamula Barajı'nda ilk defa Türkiye şampiyonasının gerçekleştirilmesi çok önemli. Bundan sonra burada yapılacak su sporlarıyla ilgili her türlü organizasyonun fitilini ateşlemiş olacağız." diye konuştu.

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Kayseri'de başladı

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