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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 5. ayağı Bursa'da başladı

17.09.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 5. ayağı Bursa'da başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonunun faaliyet programında yer alan Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 5. ayağı, Bursa'nın İznik ilçesinde başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda İznik Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışlar, Elbeyli Er Meydanı'nda 40 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG), Enduro Veteran (EV) ve Enduro Kadınlar sınıflarındaki yarışların startı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından verildi.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, sporculara başarılar diledi.

İlçenin 29 Eylül-2 Ekim'de de 4. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağını dile getiren Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesi olarak ilçede önemli hamleler yapıyoruz. Enduro yarışları da adrenalin sevenler için harika bir organizasyon. Şehir merkezindeki gösteriyle sporcular yarışmaya renk kattılar. Farklı şehirlerden gelen sporcuların yer aldığı yarışmaya destek vermekten son derece mutluyuz. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da 17 ilden gelen sporcuları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Bu yarışlara 10 senedir ev sahipliği yaptıklarını anlatan Usta, "Artık Türkiye'de bu konuda iddialıyız. Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yarışlar daha büyük çapta yapılmaya başlandı. İlerleyen dönemlerde farklı yarışlara da ev sahipliği yapacağız." diye konuştu.

Organizasyon yarın yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 5. ayağı Bursa'da başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 5. ayağı Bursa'da başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 5. ayağı Bursa'da başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 5. ayağı Bursa'da başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 5. ayağı Bursa'da başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 5. ayağı Bursa'da başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 5. ayağı Bursa'da başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 5. ayağı Bursa'da başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 5. ayağı Bursa'da başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 5. ayağı Bursa'da başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 5. ayağı Bursa'da başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 5. ayağı Bursa'da başladı

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