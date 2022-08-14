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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşuldu

14.08.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşuldu

KOCAELİ (AA) - Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Motokros Park Kartepe Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyona, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Motosiklet Federasyonunca organize edildi.

Şampiyonaya, süper enduroGP, enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro genç ve enduro veteran kategorilerinde sporcular katıldı.

Dün ilk ayağı sıralama turları ve ilk etap mücadeleleriyle başlayan şampiyonanın bugünkü final yarışlarında ise sporcular, ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele etti.

Yarışma sonucunda "Süper Enduro GP" kategorisinde Bayram Uysal birinci olurken Aykut Kızıltan ikinci, Rafet Karakuş ise üçüncü sırayı aldı.

Kategorilere göre dereceye giren diğer sporcular ise şöyle:

Enduro Veteran: 1. Sinan Ordu, 2. Mehmet Okuyan, 3. Hüseyin Neziroğlu.

Enduro Prestij: 1. Bayram Uysal, 2. Rafet Karakuş, 3. Nurdoğan Kuzu.

Enduro Hobi: 1. Arif Şişman, 2. Aykut Kızıltan, 3. Osman Karatepe.

Enduro Usta: 1. Ömer Bulduk, 2. Furkan Asan, 3. Sezgin Yıldız.

Enduro Genç: 1. Mustafa Resul Kurtuluş, 2. Mehmet Emin Musaoğlu, 3. Kenan Kazan.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşuldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşuldu

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