Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Uşak Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun dördüncü ve son ayak yarışları koşuldu.
Uşak Belediyesi Yarış Pisti'ndeki yarışlarda sporcular, Süpermoto Open, Süpermoto S3, Senior, 85cc, 65cc, 50cc, Ohvale MiniGP ve Ohvale Büyükler sınıflarında mücadele etti.
Dördüncü ayak yarışlarında, 50cc A kategorisinde Poyraz Bor, 50cc B'de Enes Yıldız, 65cc'de Ahmet Berkay Sarıay, 85cc'de Baran Bulut Kocaman, S3'te Ares Stefan Bengiç, Süpermoto Open'da Tanyel Tayfun Kudret, Senior'da Yasin Işık, Ohvale MiniGP'de Ahmet Berkay Sarıay, Ohvale Büyükler'de Furkan İdgü birinci sırayı aldı.
Dördüncü ayak yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer tarafından verildi.
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'ndaki 4 ayak sonunda, 50cc A kategorisinde Poyraz Bor, 50cc B kategorisinde Enes Yıldız, 65cc'de Ahmet Berkay Sarıay, 85cc'de Baran Bulut Kocaman, S3'te Koray Kehya, Süpermoto Open'da Mecit Taha Işık, Senior'da Yasin Işık, Ohvale MiniGP'de Ahmet Berkay Sarıay ve Ohvale Büyükler'de ise Furkan İdgü sezonu zirvede tamamladı.
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun son ayak yarışı yapıldı