Türkiye ve Fas Kadın Boks Milli takımları birlikte kamp yapıyor

Kadın Boks Milli Takımı, Akdeniz Oyunları hazırlıkları kapsamında Fas Kadın Boks Milli Takımı ile Kastamonu'da kamp yapıyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Buse Naz Çakıroğlu, Ayşe Çağırır, Hatice Akbaş, Esra Özyol ve Gizem Özer ile bu sporculara partnerlik yapan boksörlerin kampına Fas'tan gelen sporcular da katıldı.

Milli takım antrenörlerinden Nazım Yiğit, AA muhabirine, Dünya Şampiyonası'nda zorlu bir süreç geçirdiklerini söyledi.

Dünya Şampiyonası'nın ardından sporcuların dinlenemeden Akdeniz Oyunları'na hazırlandığını anlatan Yiğit, "Bu kampta Fas takımı da bizimle beraber. Dört sıklette sporcu getirdiler. Bu kısa süre içinde elimizden gelenin en iyisini yapıp Akdeniz Oyunları'ndan da şampiyon olarak dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

İkili kampların çok faydalı olduğunu vurgulayan Yiğit, "Onlar bizden, biz onlardan faydalanıyoruz. Her zaman ikili üçlü kamplar yapmanın bütün takımlara faydası var." ifadelerini kullandı.

Yiğit, kampın 21 Haziran'a kadar süreceğini kaydetti.