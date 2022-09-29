Türkiye ve Malezya'nın Serbest Ticaret Anlaşması'nı revize eden protokol imzalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Malezya'nın ulaşılan 3,5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle Türkiye'nin Güney Doğu Asya'da önde gelen ticaret ortaklarından birisi olduğunu belirterek, "Bugün imzaladığımız revize protokolle halihazırda mal ticareti temelinde olan serbest ticaret anlaşmamızı hizmet ticareti ve yatırım konularının dahil edilmesiyle çok daha kapsamlı hale getiriyoruz." dedi.

Muş, bakanlıkta Malezya Kıdemli Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakanların başkanlıklarında Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyinin ilk toplantısı yapıldı. Sonrasında, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nı Revize Eden 1 No'lu Protokol ile Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi Toplantı Tutanağı İmza Töreni gerçekleştirildi.

Muş, burada yaptığı konuşmada, açılacak yeni sayfanın temelini bugün itibarıyla revize ettikleri Türkiye Malezya Serbest Ticaret Anlaşmasıyla attıklarını söyledi.

Malezya'nın ulaşılan 3,5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle Türkiye'nin Güney Doğu Asya'da önde gelen ticaret ortaklarından birisi olduğunu belirten Muş, "Bugün imzaladığımız revize protokolle halihazırda mal ticareti temelinde olan serbest ticaret anlaşmamızı hizmet ticareti ve yatırım konularının dahil edilmesiyle çok daha kapsamlı hale getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Muş, bugün iş insanları için ikili ticarette, mal, hizmet ve yatırımlarda serbest bir ekonomik ortamı ilan ettiklerini dile getirerek, bu gelişmeler ışığında revize anlaşmaların Malezya ile ikili ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve daha ileri seviyeye taşınması vizyonuna katkı sağlayarak, yeni küresel ekonomik dinamiklerin gereklerini layıkıyla karşılayacağına inandığını belirtti.

Bu doğrultuda yüksek katma değerli hizmet sektörlerinin gelişimine imkan tanıyacak, verimli uygulamalarla ekonomik öngörülebilirliği artırarak iki ülke arasında ticareti ve yatırımı teşvik edecek bir ortaklık modelini tesis ettiklerini bildiren Muş, "Bu anlaşmayla Türkiye ve Malezya küresel ekonominin halihazırdaki zorlu iklimiyle iş birliklerini daha da güçlendirecek ve ticari ilişkilerini daha derin şekilde geliştirme imkanına kavuşacaktır. Anlaşmayla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi ve kültürel bağlarımızı kalıcı ekonomik ilişkilerle destekleme vizyonunun Malezya nezdinde bir kez daha teyit edildiği kanısındayım. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Muş, küresel ekonominin meşakkatli bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek, tek taraflı ticari korumacılık politikaların artışı ve etkisinin azalmasına rağmen hala varlığını sürdüren salgının küresel ticarette tüm dinamikleri derinden sarsarak yeni bir sürece girilmesine yol açtığını vurguladı.

Tüm bunların yanı sıra yapısı itibarıyla bölgesel olmakla birlikte etkileri bakımından küresel ölçekli siyasi gerilimlerin mevcut istikrarsızlığı daha da artırdığını dile getiren Muş, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ekonomik ilişkilerdeki kazan kazan felsefesinin yok sayılmasının küresel ticarete ne gibi zararlar verebileceğini ve ticaret diplomasisinin önemini tekrar idrak ettik. Türkiye olarak bu süreçleri doğru şekilde analiz ederek hem dünya arz güvenliğini hem de özel sektörün önceliklerine yönelik kritik adımlara öncülük ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bunun neticesinde ticaret diplomasisini etkin ve verimli kullanımı sayesinde inşa edilen yeni iş birlikleri ve özel sektörümüzün yüksek gayretleriyle Türkiye'nin ihracatını 2021'de 225 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarttık. Mevcut küresel zorlukları aşabilmemizde ve ihracat rekorları kırabilmemizde geçmiş dönemde tesis ettiğimiz serbest ticaret anlaşmalarının bir çıpa görevi gördüğüne ve hızla ileriye sıçrayabilmemizde önemli rol oynadığına inanıyorum. Bugün revize ettiğiniz anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle hem Türkiye hem Malezya ticaretin ve yatırımların hızla gelişeceği rekabetçi bir yapıyı inşa edecek, küresel olumsuzluklara karşı hem ikili hem de çok taraflı ilişkilerini geliştirebilmek adına güçlü bir çıpaya sahip olacaktır. Malezya ekonomisinin salgın sonrası yakaladığı güçlü büyüme ivmesiyle kısa sürede küresel alanda daha önemli bir oyuncu haline geldiğine şahit olduk. Malezya'nın bu hızlı gelişimini yakından izliyoruz. Önümüzdeki dönemde revize anlaşmamızın yürürlüğe girmesi ve daha yoğun temaslarla Türkiye Malezya mevcut başarı hikayelerinin göstergesi niteliğinde olacak iş birlikleri ve ortaklıklar kurulmasını heyecanla bekliyoruz. Revize anlaşmanın iki ülkeye hayırlı olmasını temenni ediyorum."

- Mal ticareti gümrük vergisiz gerçekleşecek

Bakan Mohamed Azmin Ali'de imzalan anlaşmayla mevcut serbest ticaret anlaşmasının kapsamının geliştirildiğini belirterek, sadece mal ticaretinde değil hizmetlerin, yatırım ve elektronik ticaretinde kapsam içine alındığını ifade etti.

Genişletilmiş anlaşmanın sağlayacağı faydalara değinen Azmin Ali, anlaşmayla birlikte Türkiye, Malezya arasındaki mal ticaretinin gümrük vergisiz gerçekleşeceğini kaydetti.