Türkiye'yi ayağa kaldıracak transfer artık an meselesi! Piyasa değeri 24 milyon Euro olan Hulk ile Adana Demirspor el sıkışmak üzere...

Adana Demirspor, Balotelli'nin ardından Türkiye'ye bir yıldızı daha kazandırmak üzere... Brezilya'nın yetiştirdiği nadide yeteneklerden biri olan Hulk ile görüşme yapan Adana temsilcisinin her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi. Kulüp başkanı Murat Sancak, dün katıldığı canlı yayında bu transferle ilgili son gelişmeleri aktardı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Hulk'la görüşmeler yapıldı, yapılmadı değil. Kulübü var, sözleşmeli oyuncu. Kulübünden geri dönüş olmadan bir şey diyemeyiz. Kendisiyle pazarlığı yapmak için kulübüyle görüşmek gerekiyor, daha kulübüyle görüşmedik" dedi.
Murat Sancak'ın ortaya atılan iddiaları yalanlamamasının ardından ortalık karıştı. Dört büyük kulübün çok istediği hatta geçtiğimi yıl Beşiktaş'ın anlaşmak üzere olduğu Hulk'un Türkiye'ye gelmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.
Bugüne kadar yaptığı transferlerin toplamında bonservis olarak 114 milyon Euro'yu gören Hulk, şu anda Brezilya Ligi ekiplerinden Atlético Mineiro'da top koşturuyor.
2021 yılında Atlético Mineiro'ya transfer olan Hulk, 114 maçta 65 gol, 17 asist yaparak inanılması zor bir istatistiğe imza attı. 36 yaşında olmasına rağmen üst düzey fiziğiyle hala dikkatleri üzerine çeken Hulk'un eski günlerden hiçbir şey kaybetmediği bu istatistiklerle görülüyor.