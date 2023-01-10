Türkiye'yi ayağa kaldıracak transfer artık an meselesi! Piyasa değeri 24 milyon Euro olan Hulk ile Adana Demirspor el sıkışmak üzere...

Adana Demirspor, Balotelli'nin ardından Türkiye'ye bir yıldızı daha kazandırmak üzere... Brezilya'nın yetiştirdiği nadide yeteneklerden biri olan Hulk ile görüşme yapan Adana temsilcisinin her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi. Kulüp başkanı Murat Sancak, dün katıldığı canlı yayında bu transferle ilgili son gelişmeleri aktardı.