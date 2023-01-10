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Türkiye'yi ayağa kaldıracak transfer artık an meselesi! Piyasa değeri 24 milyon Euro olan Hulk ile Adana Demirspor el sıkışmak üzere...

10.01.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem dört büyük kulübün ilgilendiği Brezilyalı yıldız oyuncu Hulk'un adı Adana Demirspor ile anılıyor. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Hulk transferiyle ilgili son gelişmeleri anlattı. Mevcut piyasa değeri 24 milyon Euro civarı olan golcü oyuncuyla anlaştığı iddia edilen Adana Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Üst düzey fiziği ve bitirici vuruşlarıyla dünyada kendinden söz ettiren Hulk'un Türkiye'ye gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

Adana Demirspor, Balotelli'nin ardından Türkiye'ye bir yıldızı daha kazandırmak üzere... Brezilya'nın yetiştirdiği nadide yeteneklerden biri olan Hulk ile görüşme yapan Adana temsilcisinin her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi. Kulüp başkanı Murat Sancak, dün katıldığı canlı yayında bu transferle ilgili son gelişmeleri aktardı.

"HULK'LA GÖRÜŞMELER YAPILDI"

"HULK'LA GÖRÜŞMELER YAPILDI"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Hulk'la görüşmeler yapıldı, yapılmadı değil. Kulübü var, sözleşmeli oyuncu. Kulübünden geri dönüş olmadan bir şey diyemeyiz. Kendisiyle pazarlığı yapmak için kulübüyle görüşmek gerekiyor, daha kulübüyle görüşmedik" dedi.

YALANLAMAYINCA ORTALIK KARIŞTI

YALANLAMAYINCA ORTALIK KARIŞTI

Murat Sancak'ın ortaya atılan iddiaları yalanlamamasının ardından ortalık karıştı. Dört büyük kulübün çok istediği hatta geçtiğimi yıl Beşiktaş'ın anlaşmak üzere olduğu Hulk'un Türkiye'ye gelmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

114 MİLYON EURO

114 MİLYON EURO

Bugüne kadar yaptığı transferlerin toplamında bonservis olarak 114 milyon Euro'yu gören Hulk, şu anda Brezilya Ligi ekiplerinden Atlético Mineiro'da top koşturuyor.

114 MAÇTA 65 GOL 17 ASİST

114 MAÇTA 65 GOL 17 ASİST

2021 yılında Atlético Mineiro'ya transfer olan Hulk, 114 maçta 65 gol, 17 asist yaparak inanılması zor bir istatistiğe imza attı. 36 yaşında olmasına rağmen üst düzey fiziğiyle hala dikkatleri üzerine çeken Hulk'un eski günlerden hiçbir şey kaybetmediği bu istatistiklerle görülüyor.

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