Türkiye'yi terk etmişti! Erdem Baş o videoyu görünce dayanamadı: "1000 km yol yaptım geri verdim"

Erdem Baş ise o görüntüleri paylaşarak yurt dışını övdü. Oyuncu Erdem Baş "Ne alırsan al sorgusuz sualsiz iade alıyorlar burada. Sebze meyveyi iade alıyorlar. Karpuzu geri alıyorlar kesilmiş karpuzu. Geçen araba aldım 20 gün kullandım 1000 km yol yaptım geri verdim, vazgeçtim almaktan dedim, neden iade ediyorsun demediler bile" ifadelerini kullandı.