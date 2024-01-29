Türkiye'yi terk etmişti! Erdem Baş o videoyu görünce dayanamadı: "1000 km yol yaptım geri verdim"

Son olarak Seksenler dizisinde rol alan Erdem Baş, Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşti. Atlanta'da oyunculuk ve yaratıcı drama okulu açan Erdem Baş, yurt dışı fiyatlarıyla Türkiye fiyatlarını karşılaştırdığı paylaşımlarıyla gündeme geliyordu
Türkiye gündemini yakından takip eden Erdem Baş son olarak sosyal medyada yayılan bir videoyu görünce dayanamadı.
Çaydanlık alan bir müşteri ile çalışan arasında iade gerginliği sosyal medyaya yansıdı. Çalışan "Bu müşteri hatası" diyerek ürünü iade almadı.
Erdem Baş ise o görüntüleri paylaşarak yurt dışını övdü. Oyuncu Erdem Baş "Ne alırsan al sorgusuz sualsiz iade alıyorlar burada. Sebze meyveyi iade alıyorlar. Karpuzu geri alıyorlar kesilmiş karpuzu. Geçen araba aldım 20 gün kullandım 1000 km yol yaptım geri verdim, vazgeçtim almaktan dedim, neden iade ediyorsun demediler bile" ifadelerini kullandı.
"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" dizilerinde rol alan Erdem Baş, yerleştiği ABD'den yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.