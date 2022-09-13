Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Ankara'dan hareket eden birinci "İyilik Treni", sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a ulaştı.

Türkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci "İyilik Treni" Pakistan'a ulaştı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz