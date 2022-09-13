YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci "İyilik Treni" Pakistan'a ulaştı

Türkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci "İyilik Treni" Pakistan'a ulaştı

13.09.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci "İyilik Treni" Pakistan'a ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Ankara'dan hareket eden birinci "İyilik Treni", sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a ulaştı.

AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta gönderilen birinci "İyilik Treni" ile bölgeye ulaştırılan insani yardım malzemeleriyle Pakistan'ın yaralarının sarıldığı belirtildi.

Türkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci "İyilik Treni" Pakistan'a ulaştı

Türkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci "İyilik Treni" Pakistan'a ulaştı

Türkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci "İyilik Treni" Pakistan'a ulaştı

Türkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci "İyilik Treni" Pakistan'a ulaştı

Türkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci "İyilik Treni" Pakistan'a ulaştı

Türkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci "İyilik Treni" Pakistan'a ulaştı

Türkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci "İyilik Treni" Pakistan'a ulaştı

Türkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci "İyilik Treni" Pakistan'a ulaştı

Türkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci "İyilik Treni" Pakistan'a ulaştı

Türkiye'den yardım malzemesi taşıyan birinci "İyilik Treni" Pakistan'a ulaştı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Pakistan afad afet ve acil durum yönetimi başkanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

İmsak
04:55
Sabah
06:20
Öğle
12:50
İkindi
16:22
Akşam
19:09
Yatsı
20:29
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.