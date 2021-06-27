Türkiye'nin destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası "Mezopotamya" tanıtıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bölge illerinin, "Mezopotamya" markası altında oluşturacakları sinerjiyle büyüyen turizm ekonomisinden hak ettiği payı alabileceğini söyledi.

Vali Erin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde düzenlenen GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi, "Mezopotamya" markası tanıtım programında, bugün duyduğu heyecanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019'u Göbeklitepe yılı ilan ettiği programda da yaşadığını ifade etti.

Şehirlerin birlikte hareket etmesinin önemine değinen Erin, şunları kaydetti:

"Mezopotamya saymakla bitmeyecek hazinelere, zenginliklere ve kültürel tarihi varlıklara sahip bir bölgedir. Ancak her geçen gün hızla büyüyen turizm ekonomisinden yeterli payı alamadığımız da ortadadır. Bunu sağlamanın yegane koşulu, bugün tanıtımı gerçekleştirilen Mezopotamya markası altında birlikte hareket etmektir. Şehirlerin birlikte hareket etmesiyle ortaya çıkacak sinerjinin yaratacağı zenginlik ve bereketle birlikte bölgenin de bu ekonomiden hak ettiği payı almasıdır."

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de Mezopotamya'nın, bölge insanının evi ve ortak geçmişi olduğu gibi ortak geleceğinin de olduğunu dile getirdi.

Mezopotamya'nın altın değerinde olduğunu vurgulayan Şahin, "Yıllardır konuştuğumuz şeyi eyleme geçiriyoruz. Şehir milliyetçiliği ölmüştür, elbette doğduğumuz şehirler bizim için çok kıymetlidir. Siz Avrupa'ya gittiğinizde bir şehir mi dolaşıyorsunuz? İşte bölgesel kalkınma dediğiniz şey, destinasyon dediğiniz şeyin bugün adı Mezopotamya'dır. İşte bugün burada olmaktan, bir komşunuz olmaktan, Mezopotamya'nın bir kızı, sizin kız kardeşiniz olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise şehirler arası bölgesel iş birliğinin önemini vurgulayarak, "Bu, şehirlere ayrı bir ivme ve sinerji katacaktır. Bugün bakanlarımızın öncülüğünde bu gerçekleşiyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Mezopotamya ismi de çok iyi düşünülmüş, çok doğru bir isim, belki de dünyanın merkezini temsil eden bir isim." değerlendirmesinde bulundu.