Türkiye'nin doğusundaki kayısı bahçeleri sonbahar renklerine büründü

HÜSEYİN YILDIZ - Yıllık yaklaşık 40 bin ton kayısı üretiminin gerçekleştiği Iğdır'daki kayısı bahçeleri, sonbahar mevsimiyle sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

Yaz aylarında yapılan hasattan elde edilen meyvesiyle kentin ekonomisine ciddi katkı sağlayan kayısı bahçelerindeki ağaçlar, sonbahar mevsiminin gelmesiyle sararan yapraklarıyla görülmeye değer görüntüler sunuyor. Sonbaharın sarı, kahverengi, turuncu ve yeşil renklerinin en güzel tonlarını barındıran bahçeler, doğa ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor.

Iğdır Üniversitesi Mesleki ve Teknik Bilimler Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi ve Botanikçi Belkıs Muca Yiğit, AA muhabirine, "Mevsimsel olarak sonbaharın gelmesiyle kayısı ağaçları yeşil olan yaprak rengini yitirmeye başladı, sarı, kırmızı, turuncu gibi birçok renk değişimini ortaya koydu. Bu durum hem Iğdır hem de Türkiye için görülmesi gereken bir olay." dedi.

- "Kayısı ağaçlarının güzelliği sonbaharda ilgi çekiyor"

Oldukça etkileyici görsel güzelliğin ortaya çıktığını dile getiren Yiğit, "Kayısı bahçelerinde özellikle fotoğraf meraklılarının, hobi olarak fotoğraf çekenlerin ilgisini çeken görsel bir ortam oluşmuş durumda. Kayısı ağaçlarının bu mevsimdeki görsel güzelliği ilgi çekiyor." diye konuştu.

Kayısı bahçelerini gezen İlteriş Kağan Taşkınsu da şunları kaydetti:

"Kayısı ekonomik anlamda kente çok ciddi katkı sağlıyor. Yazın burada kayısının hasadını yapıyoruz, ilkbahar ve sonbahar mevsiminde ise kayısı bahçelerinin turizm etkisinden faydalanıyoruz. Sonbaharda bahçelerde sarının, yeşilin ve kahverenginin tonlarıyla karşılaşabilirsiniz. Doğaseverler, doğa fotoğrafçıları da gelip buralarda bu doğal güzellikleri değerlendiriyor. Şu an bahçeler bambaşka bir görünüme bürünmüş durumda, deyim yerindeyse doğal bir stüdyoya dönüşmüş. Ciddi bir turist akını var, herkes buraya gelip bahçeleri ziyaret ediyor, güzel hatıralar biriktiriyor."

- "Doğaseverleri kentimize bekliyoruz"

Tanıtım çalışmalarıyla bu doğa güzelliğin her geçen gün daha fazla ziyaretçi çektiğini ifade eden Taşkınsu, şöyle konuştu:

"Kayısı bahçeleri özellikle son dönemlerde belgesellere, haberlere konu olduktan sonra bir üne kavuştu. Bizler de elimizden geldiğince buraların tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Özellikle sosyal medyada yaptığımız çalışmalar sonucunda olumlu geri dönüşler alıyoruz. Iğdır'a günübirlik gelenler dahi özellikle sonbahar ve ilkbahar mevsiminde buraları ziyaret ediyor. Bahçeleri ziyaret eden herkes bu güzelliğe hayran kalıyor. Doğaseverleri kentimize bekliyoruz."