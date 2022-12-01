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  4. Türkiye’nin en büyük “Atatürk” kütüphanesinin temeli Ataşehir’de atıldı

Türkiye’nin en büyük “Atatürk” kütüphanesinin temeli Ataşehir’de atıldı

01.12.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir Belediyesi kültür alanında yaptığı yatımlarına bir yenisini daha ekledi.

“Ataşehir Belediyesi Gönüllü Hizmet Vakfı Atatürk Kütüphanesi”nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında çok sayıda kaynak ve kitabın yer alacağı kütüphanenin 2023 yılı içerisinde hizmet vermesi planlanıyor.

Ataşehir Belediyesi ile Gönüllü Hizmet Vakfı’nın iş birliğiyle Ataşehir’e “Ataşehir Belediyesi Gönüllü Hizmet Vakfı Atatürk Kütüphanesi”nin temeli atıldı. İçerenköy Mahallesi’nde bin 672 metrekarelik alanda, 667 metrekare oturumlu, 4 kattan oluşan toplam 3 bin 249 metrekare yapı alanına sahip kütüphanenin temel atma törenine Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ataşehir Belediyesi Gönüllü Hizmet Vakfı Atatürk Kütüphanesi, aynı zamanda teknolojik altyapısıyla da dikkat çekiyor. Atatürk Kütüphanesi’nde kitapseverler, Atatürk hakkında yazılmış pek çok önemli esere erişmenin yanında aynı zamanda Türk ve dünya edebiyatından da seçilmiş önemli eserlere ulaşacaklar. Bunun yanı sıra Atatürk Kütüphanesi bünyesinde; sergi salonu, etüt ve çalışma alanları, kayıt stüdyoları ile dijital kütüphane de yer alacak. Atatürk Kütüphanesi’nin 2023 yılı içerisinde hizmet vermesi planlanıyor.

“KÜTÜPHANE 24 SAAT AÇIK OLACAK”

Temeli atılan kütüphanenin, Türkiye’de Atatürk ile ilgili yazılmış kaynak kitapların bulunduğu en büyük kütüphane olma özelliği taşıyacağını belirten Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Bugün çok özel bir gün çünkü burada Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ismini vererek bir kütüphane yapıyoruz. Bu anlamda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bin kişilik bir toplantı salonu, 600 kişilik ve 400 kişilik toplantı salonu var. En önemlisi de giriş katında 24 saat açık, yaklaşık 4 bin metrekare bir kütüphane olacak” dedi.

Türkiye’nin en büyük “Atatürk” kütüphanesinin temeli Ataşehir’de atıldı

Türkiye’nin en büyük “Atatürk” kütüphanesinin temeli Ataşehir’de atıldı

Türkiye’nin en büyük “Atatürk” kütüphanesinin temeli Ataşehir’de atıldı

Türkiye’nin en büyük “Atatürk” kütüphanesinin temeli Ataşehir’de atıldı

Türkiye’nin en büyük “Atatürk” kütüphanesinin temeli Ataşehir’de atıldı

Türkiye’nin en büyük “Atatürk” kütüphanesinin temeli Ataşehir’de atıldı

Türkiye’nin en büyük “Atatürk” kütüphanesinin temeli Ataşehir’de atıldı

Türkiye’nin en büyük “Atatürk” kütüphanesinin temeli Ataşehir’de atıldı

Türkiye’nin en büyük “Atatürk” kütüphanesinin temeli Ataşehir’de atıldı

Türkiye’nin en büyük “Atatürk” kütüphanesinin temeli Ataşehir’de atıldı

Türkiye’nin en büyük “Atatürk” kütüphanesinin temeli Ataşehir’de atıldı
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