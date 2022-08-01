Türkiye'nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu, doğumunun 119. yılında anıldı

Türkiye'nin ilk kadın avukatı olan Süreyya Ağaoğlu, doğumunun 119'uncu yılında başkentte düzenlenen etkinlikte anıldı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İş Birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından düzenlenen "Karabağ'dan BM Kürsüsüne giden yolda öncü kadın Süreyya Ağaoğlu" sempozyumunda Ağaoğlu'nun Türk toplumu için önemi anlatıldı.

Etkinlikte Süreyya Ağaoğlu'nun hayatından kesitlerin yer aldığı kısa bir belgesel gösterimi yapıldı.

- "Süreyya Ağaoğlu, Türkiye'de karma eğitime geçilmesini sağlayan isimdi"

Etkinlikte konuşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Süreyya Ağaoğlu'nun yaklaşık 2 yıl önce Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Şusa kentinde (1903 yılında) doğduğunu söyledi.

Eren, Ağaoğlu ailesinin, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde sembol isimlerden olduğunu vurgulayarak, "Karanlık dönemlerde milletleri birbirine yakın tutan ve yaptıklarıyla geleceğe ışık tutan isimler vardır. Bu iki kardeş milleti uzun süre birbirine bağlayan isimlerden biri de Ağaoğlu ailesiydi. Onların çalışmaları sayesinde bizler Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliğinden bahsedebiliyoruz." dedi.

Azerbaycan Büyükelçiliği Müsteşarı Elçin Allahverdiyev ise kadınların eğitim hayatından uzak kaldığı 1920'lerde Süreyya Ağaoğlu'nun Darülfünun Hukuk Fakültesi Dekanına "hukuk okumak istediğini" söylediğini aktardı.

Allahverdiyev, Ağaoğlu'nun, ilk aşamada üç kız arkadaşıyla ayrı olarak hukuk eğitimi aldıklarını ancak sonrasında ısrarıyla erkeklerle aynı sınıfta ders almaya başladıklarına işaret ederek, "Süreyya Ağaoğlu, Türkiye'de karma eğitime geçilmesini sağlayan isimdi." diye konuştu.

Müsteşar Allahverdiyev, Ağaoğlu'nun etkisiyle Türkiye'nin Avrupa'daki pek çok ülkeden önce kadın ile erkeklerin ortak bir şekilde eğitim aldığı bir ülke olduğuna işaret etti.

- "Kendi mesleğindeki başarısı ona uluslararası kapıları da açtı"

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva da kendi nesillerinin Ağaoğlu'nu, "hem kadın hem de çocuk hakları konusunda çalışan bir aydın" olarak tanıdıklarına işaret etti.

Süreyya Ağaoğlu'nun zorlu bir hayat yaşadığına değinen Mustafayeva, şunları kaydetti:

"O kız ve erkek öğrencilerin beraber eğitim almasını sağlamıştı. Bu ilklerle gittiği her yerde çok büyük saygı ve sevgi görmüştü. Ankara'dan sonra İstanbul Barosu'na geçerek o baronun da Uluslararası Barolar Birliği'ne üye olmasını sağlamıştı. Uzun yıllar orada çalışan tek kadın olmuştu. Uluslararası Hukukçu Kadınlar Birliği'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi olmuştur. Kendi mesleğindeki başarısı ona uluslararası kapıları da açtı."

Etkinliğe, TADİV Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Komitesi Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan, Ak Parti İstanbul Milletvekilleri Şamil Ayrım ve Zeynep Yıldız, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.