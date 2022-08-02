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Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edildi

02.08.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edildi

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikten sonra Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yakalanan İngiliz uyruklu Joshua Toussaint, sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, geçen haziranda Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Toussaint'ın (28), Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlandı.

Toussaint, İstanbul Havalimanından ülkesine gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edildi

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