KIRKLARELİ (AA) - Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikten sonra Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yakalanan İngiliz uyruklu Joshua Toussaint, sınır dışı edildi.
Alınan bilgiye göre, geçen haziranda Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Toussaint'ın (28), Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlandı.
Toussaint, İstanbul Havalimanından ülkesine gönderildi.
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren İngiliz vatandaşı sınır dışı edildi
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