TürkTraktör'den Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne araç desteği

TürkTraktör tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere traktör hibe edildi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen törende, TürkTraktör Genel Müdür Yardımcısı Nebi Doğan Özdöngül, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye traktörün anahtarını teslim etti.

Törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, tarımsal çalışmalarda araç ve ekipmanları yeni teknolojiyle entegre ederek verimliliği maksimum seviyelere çıkardıklarını belirterek, katkıları dolayısıyla TürkTraktör firmasına teşekkür etti.

Sakarya'da yapılan tarımsal faaliyetlerden örnekler veren Yüce, "Belediyemize hibe edilen traktörün Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

TürkTraktör Genel Müdür Yardımcısı Özdöngül de hibe edilen traktörün kente katkı sağlamasını temenni etti.

Fabrika yetkililerine Belediye tarafından yetiştirilen domateslerden hediye eden Yüce, daha sonra traktörün direksiyonuna geçerek ilk sürüşünü yaptı.