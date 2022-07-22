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Tuzla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

22.07.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi'nde seyreden Volkan K. iradesindeki 41 AIT 732 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki 34 EEU 272 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi. Kazada, sürücü Volkan K. araç içerisinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sürücüyü araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tuzla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tuzla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tuzla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tuzla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tuzla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tuzla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Tuzla'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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