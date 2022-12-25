Tuzlaspor Altay maçında görülmemiş protesto! Maçı bıraktılar, hakem bile ne olduğunu anlamadı...

TFF'nin puan silme cezası verdiği Altay'da moraller bir hayli bozuk. Tuzla deplasmanına çıkan İzmir ekibi sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ilk 10 dakikasında 2-0 öne geçen Altay, skoru koruyamadı fakat maçta çok ilginç bir olay yaşandı.
Skor 3-2'yken dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Altay'da Efe sakatlık geçirdi. Yerde yatan oyuncu için topun dışarı atılmasını isteyen Altaylılar istediğini alamadı. Tuzlaspor atağına devam etti ve skoru 4-2'ye getirdi.
Bu golün ardından yapılan santra vuruşu öncesinde Altay'ın kaptanı İbrahim Öztürk rakiplerini alkışlarla protesto etti. Kısa süre içinde tüm Altay takımı bu protestoya katıldı ve topu rakibe atıp oldukları yerde durdular. Topu Tuzlaspor'a atan Altaylılar alkış tutarak maçın bitmesini bekledi.
Bir süre Tuzlalı futbolcular da atak yapmadı fakat bitime 1 dakika kala yine atak yaptılar. Topu kornere çelen Altay kalecisi büyük tepki gösterdi. Maçın hakemi araya girerek mücadeleyi bitirdi ve skor 4-2 Tuzlaspor lehine sonuçlandı.