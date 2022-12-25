Tuzlaspor Altay maçında görülmemiş protesto! Maçı bıraktılar, hakem bile ne olduğunu anlamadı...

ALKIŞLARLA PROTESTO

Bu golün ardından yapılan santra vuruşu öncesinde Altay'ın kaptanı İbrahim Öztürk rakiplerini alkışlarla protesto etti. Kısa süre içinde tüm Altay takımı bu protestoya katıldı ve topu rakibe atıp oldukları yerde durdular. Topu Tuzlaspor'a atan Altaylılar alkış tutarak maçın bitmesini bekledi.