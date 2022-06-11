MERSİN (AA) - Two Turkish Tenors Müzikal Düello, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahnelendi.
Tenor Atılgan Gümüş'ün yazıp yönettiği Two Turkish Tenors Müzikal Düello/Jüri Sizsiniz oyununu Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Gümüş ve tenor Cenk Bıyık'ın başrol oynadığı eserde sanatçılar farklı müzik türlerini seslendirdi.
"Müzik Birleştirir" temasıyla 21 Mayıs'ta başlayan ve 12 konserin gerçekleştirildiği festival sona erdi.
Two Turkish Tenors Müzikal Düello, Mersin Müzik Festivali'nde sahnelendi
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