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  4. UEFA'dan tarihi olay! Bir Türk kulübünün de bulunduğu 20 takıma soruşturma başlatıldı

UEFA'dan tarihi olay! Bir Türk kulübünün de bulunduğu 20 takıma soruşturma başlatıldı

23.08.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA'dan tarihi bir karar verildi. 20 kulüp için inceleme başlatan UEFA bu takımları incelemeye aldı. İçlerinde bir Türk takımının da olduğu öğrenilen kulüpler hakkında detaylı araştırma yapacak UEFA, usulsüzlüğün tespit edilmesi halinde ceza kesecek.

İngiltere'nin en büyük gazetelerinden The Times'da yer alan habere göre Avrupa futbolu karışıyor. Dev kulüplerin muhasebelerinin inceleme altına alınmasının iddia edilmesinin ardından ortalık kaynamaya başladı. Aralarında bir Türk takımının da olduğu yazılan haberde, bu takımın ismi verilmedi.

20 KULÜBÜ İNCELEMEYE ALDILAR

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UEFA, 2020-21 yılında finansal fair-play'in ihlal edildiğine yönelik 20 kulübü inceleme altına aldı. Bir Türk kulübünün de bulunduğu bu takımları mercek altına alan UEFA; Barcelona, Arsenal, PSG gibi dev takımları da radarına ekledi.

YAPTIRIM UYGULANACAK

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Finansal fair-play'i ihlal eden takımlar tespit edilirse, ekonomik yaptırım uygulanacak. Avrupa'da bu haberi alan kulüpler şimdiden teyakkuza geçmiş durumda.

BARCELONA, ARSENAL VE PSG...

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Anahtar Kelimeler:
UEFA arsenal barcelona psg
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