UEFA'dan tarihi olay! Bir Türk kulübünün de bulunduğu 20 takıma soruşturma başlatıldı

İngiltere'nin en büyük gazetelerinden The Times'da yer alan habere göre Avrupa futbolu karışıyor. Dev kulüplerin muhasebelerinin inceleme altına alınmasının iddia edilmesinin ardından ortalık kaynamaya başladı. Aralarında bir Türk takımının da olduğu yazılan haberde, bu takımın ismi verilmedi.

20 KULÜBÜ İNCELEMEYE ALDILAR

UEFA, 2020-21 yılında finansal fair-play'in ihlal edildiğine yönelik 20 kulübü inceleme altına aldı. Bir Türk kulübünün de bulunduğu bu takımları mercek altına alan UEFA; Barcelona, Arsenal, PSG gibi dev takımları da radarına ekledi.

YAPTIRIM UYGULANACAK

Finansal fair-play'i ihlal eden takımlar tespit edilirse, ekonomik yaptırım uygulanacak. Avrupa'da bu haberi alan kulüpler şimdiden teyakkuza geçmiş durumda.