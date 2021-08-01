UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

Futbolseverler tarafından UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kura çekim tarihi merak konusu oldu. İsviçre'de UEFA merkezinde yapılacak olan eşleşmelerin sonuçları ve tarihi araştırılıyor. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekiminin ne zaman yapılacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Kura çekimi 2 Ağustos'ta gerçekleşecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde olan turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak çekilişle beraber belirlenecek.

TSİ 13:00'te başlayacak Beşiktaş'ın doğrudan olarak gruplarda yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcisinin bulunmadığı play-off kura çekimi, saat olarak TSİ 13.00'te başlayacak.