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UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

01.08.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kura çekim tarihi merak ediliyor. Play-off turu eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

Futbolseverler tarafından UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kura çekim tarihi merak konusu oldu. İsviçre'de UEFA merkezinde yapılacak olan eşleşmelerin sonuçları ve tarihi araştırılıyor. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekiminin ne zaman yapılacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Kura çekimi 2 Ağustos'ta gerçekleşecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde olan turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak çekilişle beraber belirlenecek.

TSİ 13:00'te başlayacak

TSİ 13:00'te başlayacak
Beşiktaş'ın doğrudan olarak gruplarda yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcisinin bulunmadığı play-off kura çekimi, saat olarak TSİ 13.00'te başlayacak.

Aynı ülke takımları karşı karşıya gelebilecek

Aynı ülke takımları karşı karşıya gelebilecek
UEFA Avrupa Ligi play-off kurası ise, saat TSİ 14.00'te çekilecek. UEFA'nın almış olduğu karar gereği aynı ülke takımları, bu turda karşı karşıya gelebilecek. Sarı-kırmızılı ekibin İskoçya temsilcisini elemesi durumunda turnuvaya play-off turundan katılacak olan Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali de bulunmakta.
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi
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