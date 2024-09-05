Üfürükçü Mustafa'ya gittiler! Koca odaya girince eşini çırılçıplak buldu|Kan donduran taciz sonrası meydan dayağı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan tanıkların anlattıkları sosyal medyada gündem oldu. Yayına bağlanan Ahmet Tunç, Osmaniye'de nam salan üfürükçü Mustafa'ya sinir hastası bir kadının iyileşmesi için gittiklerinde yaşadıklarını anlattı.