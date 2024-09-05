Üfürükçü Mustafa'ya gittiler! Koca odaya girince eşini çırılçıplak buldu|Kan donduran taciz sonrası meydan dayağı...

Müge Anlı'da Mehmet Yörük'ü öldürme itirafı gündeme bomba gibi düşmüştü. İtiraf sonrası üfürükçü Mustafa da gözaltına alınmıştı. Üfürükçü Mustafa Samagan ile ortaya çıkanlar ağızları açık bırakıyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan tanıkların anlattıkları sosyal medyada gündem oldu. Yayına bağlanan Ahmet Tunç, Osmaniye'de nam salan üfürükçü Mustafa'ya sinir hastası bir kadının iyileşmesi için gittiklerinde yaşadıklarını anlattı.
Üfürükçü Mustafa'ya eşini götüren bir adam gördükleri karşısında deliye döndü. Mustafa'nın eşi odadan çıkardığı ve "Tenim tenine değecek, öyle iyileşeceksin" diyerek kadını çırılçıplak yatağa soktuğu iddia edildi.
Tunç'un anlattığına göre koca odaya girip eşini kontrol edince olanlar oldu. Üfürükçü Mustafa iddialar göre yatakta hasta kadınla çıplak şekilde yakalandı.
Yaşananları gören koca üfürükçüye saldırdı. Tanık ayrıca üfürükçü Mustafa'ya mahallede meydan dayağı attıklarını da itiraf etti.
Tunç, 2015 yılında yaşanan olayda üfürükçünün kocadan şifa için 2 bin 500 TL istediğini de belirtti.