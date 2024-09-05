MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Üfürükçü Mustafa'ya gittiler! Koca odaya girince eşini çırılçıplak buldu|Kan donduran taciz sonrası meydan dayağı...

Üfürükçü Mustafa'ya gittiler! Koca odaya girince eşini çırılçıplak buldu|Kan donduran taciz sonrası meydan dayağı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.09.2024 11:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da üfürükçü Mustafa denen sahtekara dahil anlatılanlar kan donduruyor. Ahmet Tunç adındaki bir kişi üfürükçü Mustafa'ya dair tanıklığını anlattı. Bir kişinin eşini götürdükten sonra gördükleri ağızları açık bıraktı. Koca odaya girince gördükleri karşısında deliye döndü ve üfürükçü Mustafa dayak yedi.

Müge Anlı'da Mehmet Yörük'ü öldürme itirafı gündeme bomba gibi düşmüştü. İtiraf sonrası üfürükçü Mustafa da gözaltına alınmıştı. Üfürükçü Mustafa Samagan ile ortaya çıkanlar ağızları açık bırakıyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

"TENİM TENİNE DEĞECEK"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan tanıkların anlattıkları sosyal medyada gündem oldu. Yayına bağlanan Ahmet Tunç, Osmaniye'de nam salan üfürükçü Mustafa'ya sinir hastası bir kadının iyileşmesi için gittiklerinde yaşadıklarını anlattı.

Üfürükçü Mustafa'ya eşini götüren bir adam gördükleri karşısında deliye döndü. Mustafa'nın eşi odadan çıkardığı ve "Tenim tenine değecek, öyle iyileşeceksin" diyerek kadını çırılçıplak yatağa soktuğu iddia edildi.

Tunç'un anlattığına göre koca odaya girip eşini kontrol edince olanlar oldu. Üfürükçü Mustafa iddialar göre yatakta hasta kadınla çıplak şekilde yakalandı.

Yaşananları gören koca üfürükçüye saldırdı. Tanık ayrıca üfürükçü Mustafa'ya mahallede meydan dayağı attıklarını da itiraf etti.

Tunç, 2015 yılında yaşanan olayda üfürükçünün kocadan şifa için 2 bin 500 TL istediğini de belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
En Çok Okunan Haberler
Teğmenlerin kılıçlı yemini gündem olmuştu! MSB'den açıklama

Teğmenlerin kılıçlı yemini gündem olmuştu! MSB'den açıklama

'Yıllık mı aylık mı?' diye sordular... Maaşını duyunca inanamadılar

'Yıllık mı aylık mı?' diye sordular... Maaşını duyunca inanamadılar

Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim"

Kayıp Narin olayında en çarpıcı gelişme! "Yemin ediyorum kamera kayıtlarını kendim verdim"

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? Aileden şaşırtan sözler

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Aile amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? Aileden şaşırtan sözler

14 aydır böylesi olmamıştı: 41 TL seviyelerine dönecek: Akaryakıta 2 liraya yakın indirim geliyor (5 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

14 aydır böylesi olmamıştı: 41 TL seviyelerine dönecek: Akaryakıta 2 liraya yakın indirim geliyor (5 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

Erdoğan'dan teğmenlerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan teğmenlerle ilgili ilk yorum

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.