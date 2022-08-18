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  4. Ukrayna'dan mısır taşıyan "Arizona" gemisi İskenderun Körfezi'ne ulaştı

Ukrayna'dan mısır taşıyan "Arizona" gemisi İskenderun Körfezi'ne ulaştı

18.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan mısır taşıyan "Arizona" gemisi İskenderun Körfezi'ne ulaştı

Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan mısır yüklü "Arizona" isimli gemi, İskenderun Körfezi'ne geldi.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere 8 Ağustos'ta hareket eden "Arizona" adlı gemi, İskenderun Körfezi'ne ulaştı.

İçerisinde 48 bin 458 ton mısır bulunan Liberya bayraklı geminin, işlemlerin ardından kentteki bir iskeleye yanaşarak yükünü boşaltması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 8 Ağustos'ta geminin Ukrayna'dan İskenderun'a hareket ettiğini açıklamıştı.

Ukrayna'dan mısır taşıyan "Arizona" gemisi İskenderun Körfezi'ne ulaştı

Ukrayna'dan mısır taşıyan "Arizona" gemisi İskenderun Körfezi'ne ulaştı

Ukrayna'dan mısır taşıyan "Arizona" gemisi İskenderun Körfezi'ne ulaştı

Ukrayna'dan mısır taşıyan "Arizona" gemisi İskenderun Körfezi'ne ulaştı

Ukrayna'dan mısır taşıyan "Arizona" gemisi İskenderun Körfezi'ne ulaştı

Ukrayna'dan mısır taşıyan "Arizona" gemisi İskenderun Körfezi'ne ulaştı

Ukrayna'dan mısır taşıyan "Arizona" gemisi İskenderun Körfezi'ne ulaştı

Ukrayna'dan mısır taşıyan "Arizona" gemisi İskenderun Körfezi'ne ulaştı

Ukrayna'dan mısır taşıyan "Arizona" gemisi İskenderun Körfezi'ne ulaştı

Ukrayna'dan mısır taşıyan "Arizona" gemisi İskenderun Körfezi'ne ulaştı

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Anahtar Kelimeler:
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