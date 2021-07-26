Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Güneysu'daki afet bölgesinde incelemelerde bulundu:

RİZE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşın devletine güveni, devletin de vatandaşına sahip çıkması ile yaşanan sorunların kısa sürede üstesinden geleceklerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Rize'nin Güneysu ilçesinde yaklaşık 10 gün önce sel ve heyelan meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu, çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Önce Rize'de ardından da Artvin'de meydana gelen afetler dolayısıyla sıkıntılı bir süreç yaşandığını belirten Karaismailoğlu, devletin bütün kurumları ile topyekun bir mücadele içinde olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, afetin ilk saatlerinden sonra acil ihtiyaçların hepsini karşıladıklarını, bütün ulaşım yollarını ve haberleşme sistemlerini tekrar faaliyete geçirdiklerini aktardı.

Afetin izlerini ortadan kaldırmak için ilgili tüm kurumlarla topyekun mücadele verildiğini yineleyen Karaismailoğlu, günlük ihtiyaçlara ilişkin rutin çalışmaların yanı sıra 40 noktada da kalıcı projelere başladıklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, Arhavi'deki çalışmaları da yakından takip ettiklerini, buradaki sıkıntılı sürecin de bugün itibarıyla ortadan kaldırılmasının planlandığını, iki gün önce su verilmeye başlanan ilçede temizlik işlerinin bitmek üzere olduğunu belirtti.

Afetlere ilişkin en üzücü durumun vefat eden ve sele kapılarak kaybolan vatandaşlar olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, Rize'de 2, Artvin Murgul'da ise kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarının ekipler tarafından yoğun şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

Karaismailoğlu, devletin bölgede tüm vatandaşlara sahip çıktığının altını çizerek, "Vatandaşımızın devletine güveni tam bu bölgede. Vatandaşın devletine güveni ile devletin de vatandaşına sahip çıkması ile bu sorunların kısa sürede üstesinden geleceğiz. Zaten normal hayat için herhangi bir sıkıntı ve ihtiyaç yok. Biz kalıcı projelerimizi de bir taraftan yapıyoruz." dedi.

- "En kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldıracağız"

Meteoroloji'nin bölge için yoğun yağış uyarısında bulunduğunu anımsatan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu gece ve yarın Meteoroloji'nin bildirdiği yoğun yağışa karşı da tedbirlerimizi almış durumdayız. İnşallah onu da önemli bir sıkıntı yaşamadan geçirmek için de bütün kurumlarımız teyakkuz halindeler. En kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldıracağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi bütün vatandaşlarımızın afet öncesi günlerine kısa sürede döneceğiz. Hatta kalıcı projelerimizi yapıp inşallah bu afet durumlarında böyle bir sıkıntıların yaşanmaması için de bütün çabamızı, gayretimizi göstereceğiz."

- Hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Bakan Karaismailoğlu, bir gazetecinin, hasar tespitinde son durumu sorması üzerine, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Mağdur olan vatandaşların taleplerinin, devletin ilgili kurumlarınca birebir görüşmeler yapılarak alındığını ifade eden Karaismailoğlu, bunların da bir hal yoluna koyulup kısa sürede anlaşma sağlanacağını aktardı.

Karaismailoğlu, olayın ikinci günü nakdi ödemelerin yapılmaya başlandığını anımsatarak, o yönde de bir sorun olmayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, hasar gören altyapı ve yollara yönelik çalışmalarda şu anda yüzde 95'ler seviyesine ulaşıldığını söyledi.

Bulunduğu bölgede kapalı bir dere olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, devam eden çalışmalarla derenin açık kesit haline getirilip su akışının kontrol altında tutulacağını, aynı zamanda uygulanan kentsel proje sayesinde alanın eskisinden daha da güzel olacağını belirtti.

Karaismailoğlu, hem Rize'de hem de Arhavi'de hasar gören, afetten etkilenen bölgelerde kalıcı projeleri kısa zamanda bitirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen esnafı da ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti, taleplerini dinledi.