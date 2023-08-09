Ülke puanı sıralamasında uçuşa geçtik! Galatasaray'ın Ljubljana galibiyeti her şeyi değiştirdi...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Stozice Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu kaydetti.

BİR BASAMAK YÜKSELDİK

Galatasaray; Olimpija Ljubljana galibiyetiyle birlikte turun kapısını ardına kadar aralarken, ülke puanı sıralamasını da değiştirdi. Sarı - kırmızılıların rakibini 3-0 yenmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 1 basamak yükselmiş oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN...

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’a girmeyi başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

İşte liste;