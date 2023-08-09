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Ülke puanı sıralamasında uçuşa geçtik! Galatasaray'ın Ljubljana galibiyeti her şeyi değiştirdi...

09.08.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldi. Aslan, baştan sona üstün oynadığı müsabakadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesinde tur kapısını ardına kadar araladı. Sarı - kırmızılıların bu zaferi, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimizi ise değiştirmiş oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Stozice Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu kaydetti.

BİR BASAMAK YÜKSELDİK

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Galatasaray; Olimpija Ljubljana galibiyetiyle birlikte turun kapısını ardına kadar aralarken, ülke puanı sıralamasını da değiştirdi. Sarı - kırmızılıların rakibini 3-0 yenmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 1 basamak yükselmiş oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN...

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Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’a girmeyi başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

İşte liste;

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASI

İSVEÇ - 20.625

İSVEÇ - 20.625

POLONYA - 21.000

POLONYA - 21.000

YUNANİSTAN - 21.025

YUNANİSTAN - 21.025

HIRVATİSTAN - 21.150

HIRVATİSTAN - 21.150

ÇEKYA - 23.050

ÇEKYA - 23.050
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galatasaray şampiyonlar ligi ülke puanı UEFA ligi sıralaması süper li maçın

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