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Ulubey 15. Kanyon ve Turizm Festivali'nde sanatçı Zara konser verdi

04.07.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulubey 15. Kanyon ve Turizm Festivali'nde sanatçı Zara konser verdi

Uşak'ta bu yıl 15'incisi düzenlenen Ulubey Kanyon ve Turizm Festivali'nin son gününde sanatçı Zara sahneye çıktı.

Ulubey Belediyesi tarafından Ulubey Kanyonu yakından oluşturulan festival alanında düzenlenen konser, havai fişek gösterisiyle başladı.

Festivalde sahneye çıkan Zara sevilen türkülerini seslendirdi.

Konser alanını dolduran müzikseverler Zara'nın seslendirdiği türkülere eşlik etti.

Konserin ardından Uşak Valisi Turan Ergün ve Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu Zara'ya çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Etkinlikte konuşan Vali Ergün, Zara'nın bundan sonraki süreçte kentin gönül elçisi olacağını söyledi.

Ulubey 15. Kanyon ve Turizm Festivali'nde sanatçı Zara konser verdi

Ulubey 15. Kanyon ve Turizm Festivali'nde sanatçı Zara konser verdi

Ulubey 15. Kanyon ve Turizm Festivali'nde sanatçı Zara konser verdi

Ulubey 15. Kanyon ve Turizm Festivali'nde sanatçı Zara konser verdi

Ulubey 15. Kanyon ve Turizm Festivali'nde sanatçı Zara konser verdi

Ulubey 15. Kanyon ve Turizm Festivali'nde sanatçı Zara konser verdi

Ulubey 15. Kanyon ve Turizm Festivali'nde sanatçı Zara konser verdi

Ulubey 15. Kanyon ve Turizm Festivali'nde sanatçı Zara konser verdi

Ulubey 15. Kanyon ve Turizm Festivali'nde sanatçı Zara konser verdi

Ulubey 15. Kanyon ve Turizm Festivali'nde sanatçı Zara konser verdi

Ulubey 15. Kanyon ve Turizm Festivali'nde sanatçı Zara konser verdi

Ulubey 15. Kanyon ve Turizm Festivali'nde sanatçı Zara konser verdi

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