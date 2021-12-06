Uludağ'da mahsur kalan 3 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Uludağ'da doğa yürüyüşü sırasında mahsur kalan 3 kişiye ulaşılması için başlatılan çalışma sürüyor.

Bölgede, Jandarma Arama Kurtarmanın (JAK) yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AKUT Arama Kurtarma Derneği, ANDA Arama Kurtarma, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) görevlilerinden oluşan yaklaşık 50 kişi operasyona katılıyor.

Arazi aracı ATV'lerle çıkan ekiplerin, mahsur kalan Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk'ün (49) telefonlarından son sinyallerin alındığı mevkiye yaklaşmaya çalıştığı, fırtına ve sis nedeniyle güçlükle hareket edebildikleri öğrenildi.

Bu arada, m​​​​​​​ahsur kaldıkları bildirilen kişilerin, sosyal medya hesaplarından en son Uludağ'da gündüz saatlerinde olumsuz hava şartlarında karlı ve rüzgarlı havada yürüyüş yaparken çekilmiş bir video paylaştıkları görüldü.

Oteller Bölgesi'nden zirve noktasına doğru yürüyüşe çıkan 3 kişi, Küçük Zirve ile Büyük Zirve arasında içlerinden birinin ayağının burkulması nedeniyle yürüyemediği için mahsur kalmış, telefonla jandarmaya ulaşıp yardım istemişlerdi. Bunun üzerine telefon sinyallerinden bu kişilerin bulunduğu yeri belirleyen ekipler, kurtarma operasyonu başlatmıştı.