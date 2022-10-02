Olay yerinde inceleme yapan polis, beton bariyerlerin yaklaşık 10 metre aşağısındaki çalılıkların arasında hareketsiz bir kişiyi fark ederek 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Uludağ'ın eteklerindeki beton bariyerlerden düşen kişi yaralandı

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