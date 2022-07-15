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Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu'nun ilki 15 Temmuz şehitleri için Ankara'da yapıldı

15.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu'nun ilki 15 Temmuz şehitleri için Ankara'da yapıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri anmak için Türkiye Atletizm Federasyonu ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in öncülüğünde Ankara Millet Bahçesi'nde 1. Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu koordinesinde 40 sporcunun katıldığı koşu, 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sırasında yoğun kurşunlara ve bombalara maruz kalan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önünde bulunan Millet Bahçesi'nin içinde 3 kilometrelik parkurda yapıldı.

Koşuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Türk milletinin devletine, milli iradesine sahip çıktığı, destansı mücadele verdiği bir günün anısını yaşıyoruz. Şehitlerimiz var, şehitlerin anısına 81 ilimizde Millet Bahçeleri'nde bugün koşu yapılacak, şehitlerimizi anacağız." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelenin verildiği en önemli şehrin başkent Ankara olduğunu ifade eden Emrullah İşler, şunları kaydetti:

"Burada Meclisimiz ilk defa tarihinde bir darbe girişimine karşı direniş gösterdi, o gece Meclis'i açtık, Meclis bombalar altında çalışmalarını sürdürdü. Gazi Meclis unvanını yenilemiş olduk. Aynı zamanda Kızılay Meydanı'nda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin orada ve burada arkamızdaki Ankara Emniyet Müdürlüğü binamız biliyorsunuz, vuruldu. Burada da şehitlerimiz oldu, bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü ne yaparlarsa yapsınlar bozamayacaklar, başaramayacaklar."

Koşuda erkeklerde Umut Çakmak birinci, Yasin Kına ikinci, İsmail Karpuzcu ise üçüncü olurken, kadınlarda Kübra Varlık birinci, Erva Çınar ikinci, Başak Hürmeydan da üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren atletlere madalyalarını AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak ve Türkiye Atletizm Federasyonundan Erbay Kücet takdim etti.

Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu'nun ilki 15 Temmuz şehitleri için Ankara'da yapıldı

Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu'nun ilki 15 Temmuz şehitleri için Ankara'da yapıldı

Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu'nun ilki 15 Temmuz şehitleri için Ankara'da yapıldı

Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu'nun ilki 15 Temmuz şehitleri için Ankara'da yapıldı

Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu'nun ilki 15 Temmuz şehitleri için Ankara'da yapıldı

Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu'nun ilki 15 Temmuz şehitleri için Ankara'da yapıldı

Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu'nun ilki 15 Temmuz şehitleri için Ankara'da yapıldı

Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu'nun ilki 15 Temmuz şehitleri için Ankara'da yapıldı

Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu'nun ilki 15 Temmuz şehitleri için Ankara'da yapıldı

Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu'nun ilki 15 Temmuz şehitleri için Ankara'da yapıldı

Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu'nun ilki 15 Temmuz şehitleri için Ankara'da yapıldı

Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu'nun ilki 15 Temmuz şehitleri için Ankara'da yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü türkiye atletizm federasyonu

Ankara Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:25
Öğle
13:00
İkindi
16:56
Akşam
20:24
Yatsı
22:06
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

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