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Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

07.10.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Süleyman Elban: - "Hem göze hem gönle hem mideye hem damaklara hitap edelim istiyoruz"

Bu yıl 6. kez organize edilen Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı.

Vali Süleyman Elban, bir oteldeki açılış töreninde, 5 yılda festivalin Adana ve Türkiye ile dünyada büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Mutlu ve huzurlu bir festival dileyen Elban, "Bu yıl 6'ncısını düzenlediğimiz festivalimizi siz değerli katılımcılarla beraber başlatıyoruz." dedi.

Pazar akşamına kadar çok farklı etkinliklerin olacağını aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Konferanslar verilecek, çok farklı etkinliklerimiz var. Bu yıl ilave programlar üzerine kurduk, şovlarımız alanda ve alan dışında yapılan birçok yeni programlarımız var. Dolayısıyla hedefimiz şu; bir önceki yıl yaptığımızı muhafaza etmek ya da ona benzer bir program yapmak yerine, onun üzerine her yıl yeni bir tema, yeni bir konu ve yeni şovlar hazırlamak. Tabii ki mevcut Adana lezzetleri ile ilgili sofrayı da olabildiğince geniş tutmaya çalışıyoruz. Hem göze hem gönle hem mideye hem damaklara hitap edelim istiyoruz."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kentin son yıllarda festivaller konusunda ön plana çıktığını ifade etti.

Kentin ileri doğru koştuğunu ve umut verici gelişmeler olduğunu belirten Karalar, "Adana bir lezzet kenti, tarih kenti, sanat kenti. Adana turizm ve tarım kenti, sanat ve ticaret kenti. Gerçekten olağanüstü güzel ve çok sayıdaki güzelliği bir arada barındıran kent. Bu konuda kentimiz açısından biz şanlıyız, Adana da şanslı." diye konuştu.

Kente özgü yemeklerin hazırlanmasının yanı sıra tarihi, konser ve kültürel etkinliklerinde gerçekleşeceği festival 9 Ekim'de sona erecek.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

- Vali Süleyman Elban: - "Hem göze hem gönle hem mideye hem damaklara hitap edelim istiyoruz"

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

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