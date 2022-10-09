"Liseli Genç Şefler" yarışmasında Seyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Yılmaz, "Çalışan Genç Şefler" yarışmasında ise Kaan Avluklu birinci oldu.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliğinde Merkez Park'ta gerçekleştirilen festivalde, genç şefler hünerlerini sergiledi.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde şefler yarıştı

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