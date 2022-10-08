Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında dizayn edilen "Lezzet Treni", Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'na geldi.
Vali Süleyman Elban, sosyal medya fenomenleri ve vatandaşların yer aldığı tren, kente özgü şarkılar eşliğinde Adana'dan hareket etti.
Katılımcılara seyahat süresince yöresel lezzetlerin ikramının yapıldığı trende, şarkılar söylendi, danslar edildi.
Vali Elban, Belemedik Tabiat Parkı'nda, gazetecilere ve sosyal medya fenomenlerine, bu güzellikleri paylaşmaları tavsiyesinde bulundu.
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da festival kapsamında Adana'dan hareket eden trenin sadece yöresel tatları değil, doğal güzellikleri de keşfetme imkanı sunduğunu belirtti.
Lezzet Treni Adana'ya dönerken Varda Köprüsü'nde yarım saat mola verdi, ziyaretçiler köprü ve treni fotoğrafladı.
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin "Lezzet Treni"nde yöresel tatlar sunuldu
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