Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da festival kapsamında Adana'dan hareket eden trenin sadece yöresel tatları değil, doğal güzellikleri de keşfetme imkanı sunduğunu belirtti.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin "Lezzet Treni"nde yöresel tatlar sunuldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz