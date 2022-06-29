YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi basın günü yapıldı

Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi basın günü yapıldı

29.06.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO envanterine yeni giren NATO İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı'nın da yer aldığı Uluslararası Anadolu Kartalı'nda AKINCI TİHA da ilk kez görev yaptı

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü sona erdi.

NATO, Ürdün, Azerbaycan, İngiltere, Pakistan, Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin katılımıyla 20 Haziran-1 Temmuz'da planlanan Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ndeki brifingle başladı.

Daha sonra eğitime katılan unsurlar, pistte uçuşlarını yaptı.

Eğitimde, katılımcılar görevleri başarıyla yerine getirmeye çalıştı. Gözlemci personel, eğitimleri yakından takip etti.

Türk Hava Kuvvetleri, başarılı görevler icra ederek eğiten ve eğitilen rolünü üstlendi. Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağının yanı sıra NATO AWACS E-3A da eğitimi destekledi.

- NATO Hava Savunma Radarı Türkiye'de

Ayrıca RADU II-22 tatbikatı kapsamında, NATO envanterine yeni giren NATO DADR (İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı) ilk defa bir NATO ülkesine geldi.

Tatbikatın başarılı icrası, NATO ve Türkiye'nin elastikiyet, entegrasyon ve birlikte çalışabilirlik temelinde harekat kabiliyetini gösterdi.

Eğitime, NATO E-3A, Azerbaycan 2 SU-25, Ürdün 3 F-16, Pakistan 6 F-16, İngiltere 4 Eurofighter Typhoon, Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ikişer fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise 28 F-16, birer KC-135R, E-7T, ANKA S ve AKINCI TİHA ile katılım sağladı.

Etkinliğin gözlemci gününe, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

- AKINCI ilk kez Anadolu Kartalı'nda

Bayraktar AKINCI, halihazırda devam eden test faaliyetlerinin yanı sıra eş zamanlı olarak Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda da görev yaptı.

AKINCI TİHA, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021'den itibaren ilk kapsamlı Hava Kuvvetleri tatbikatında yer aldı.

- Anadolu Kartalı’na yabancı medya ilgisi

Öte yandan katılımcı ülkelerin askeri gözlemcileri, yerli ve yabancı 200’ün üzerinde basın mensubu, SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşlarını izledi.

- Bugüne kadar 25 ülkeden çok sayıda pilot eğitime geldi

Anadolu Kartalı Eğitimi, gerçek harekata benzetilmiş ortamda pilotların, hava savunma personelinin ve kontrolörlerin harekata yönelik eğitim seviyelerinin artırılması, müşterek ve birleşik harekat usullerinin denenmesi, geliştirilmesi, gerçek harekat kapsamında kayıpların asgari seviyeye indirilmesi ve görev etkinliğinin azami seviyeye çıkarılması amacıyla her yıl milli ve uluslararası olarak Konya’daki Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi’nde icra ediliyor.

- Konya’da 46 eğitim döneminde 25 bin sorti uçuşu yapıldı

Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi, dünyada benzer imkanlara sahip 3 taktik eğitim merkezinden biri olup eğitimlerde kuruluştan bugüne kadar 15 ülke katılımıyla 25’i uluslararası toplam 46 eğitim döneminde 25 bin sorti uçuşu gerçekleştirildi.

Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi basın günü yapıldı

- NATO envanterine yeni giren NATO İntikal Edebilir Hava Savunma Radarı'nın da yer aldığı Uluslararası Anadolu Kartalı'nda AKINCI TİHA da ilk kez görev yaptı

Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi basın günü yapıldı

Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi basın günü yapıldı

Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi basın günü yapıldı

Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi basın günü yapıldı

Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi basın günü yapıldı

Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi basın günü yapıldı

Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi basın günü yapıldı

Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi basın günü yapıldı

Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi basın günü yapıldı

Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi basın günü yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
NATO

Konya Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:36
Sabah
05:24
Öğle
12:58
İkindi
16:51
Akşam
20:23
Yatsı
22:03
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı

Sokak ortasında çırılçıplak koşarak dehşet saçtı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.