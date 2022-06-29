YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. "Uluslararası Bursa Festivali"nde "Lazgi Ruhun ve Aşkın Dansı" gösterisi sahnelendi

"Uluslararası Bursa Festivali"nde "Lazgi Ruhun ve Aşkın Dansı" gösterisi sahnelendi

29.06.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Uluslararası Bursa Festivali"nde "Lazgi Ruhun ve Aşkın Dansı" gösterisi sahnelendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde "Lazgi Ruhun ve Aşkın Dansı" bale gösterisi sahnelendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteriye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Özbekistan'ın ulusal balesi olan Lazgi çeşitli müzik, ışık ve dans figürleri ile Bursalı izleyicilere görsel şölen yaşattı.

Gecenin sonunda dans gruplarının performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

"Uluslararası Bursa Festivali"nde "Lazgi Ruhun ve Aşkın Dansı" gösterisi sahnelendi

"Uluslararası Bursa Festivali"nde "Lazgi Ruhun ve Aşkın Dansı" gösterisi sahnelendi

"Uluslararası Bursa Festivali"nde Lazgı "Ruhun ve Aşkın Dansı" gösterisi sahnelendi

"Uluslararası Bursa Festivali"nde Lazgı "Ruhun ve Aşkın Dansı" gösterisi sahnelendi

"Uluslararası Bursa Festivali"nde Lazgı "Ruhun ve Aşkın Dansı" gösterisi sahnelendi

"Uluslararası Bursa Festivali"nde Lazgı "Ruhun ve Aşkın Dansı" gösterisi sahnelendi

"Uluslararası Bursa Festivali"nde Lazgı "Ruhun ve Aşkın Dansı" gösterisi sahnelendi

"Uluslararası Bursa Festivali"nde Lazgı "Ruhun ve Aşkın Dansı" gösterisi sahnelendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bursa Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:34
Sabah
05:30
Öğle
13:12
İkindi
17:10
Akşam
20:44
Yatsı
22:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Çarşamba

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Erçek Eczanesi
Gemlik
Gemiç Eczanesi
Gemlik
Zencefil Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Sevim Eczanesi
Inegol
Yunus Emre Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisini hamile zannediyordu! Meğerse karnında kocaman...

Kendisini hamile zannediyordu! Meğerse karnında kocaman...

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Hastalığı hayatını mahvetti! Her güne 6 yaşında başlıyor

Hastalığı hayatını mahvetti! Her güne 6 yaşında başlıyor

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.