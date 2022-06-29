Özbekistan'ın ulusal balesi olan Lazgi çeşitli müzik, ışık ve dans figürleri ile Bursalı izleyicilere görsel şölen yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde "Lazgi Ruhun ve Aşkın Dansı" bale gösterisi sahnelendi.

"Uluslararası Bursa Festivali"nde "Lazgi Ruhun ve Aşkın Dansı" gösterisi sahnelendi

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