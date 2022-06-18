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Uluslararası Bursa Festivali'nde Selen Beytekin ve Fatih Erkoç sahne aldı

18.06.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Bursa Festivali'nde Selen Beytekin ve Fatih Erkoç sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde Selen Beytekin ve Fatih Erkoç sahne aldı.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde İstanbul Superband Orkestrası'nı şefi Aycan Teztel yönetti.

Gecede sahne alan ikili, ünlü caz eserlerinden oluşan geniş bir repertuvarı seslendirdi. Caz müziğin güçlü sesleri Selen Beytekin ve Fatih Erkoç'un birlikte yaptıkları düet, beğeni topladı.

Konser sonunda solist ve orkestra, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Uluslararası Bursa Festivali'nde Selen Beytekin ve Fatih Erkoç sahne aldı

Uluslararası Bursa Festivali'nde Selen Beytekin ve Fatih Erkoç sahne aldı

Uluslararası Bursa Festivali'nde Selen Beytekin ve Fatih Erkoç sahne aldı

Uluslararası Bursa Festivali'nde Selen Beytekin ve Fatih Erkoç sahne aldı

Uluslararası Bursa Festivali'nde Selen Beytekin ve Fatih Erkoç sahne aldı

Uluslararası Bursa Festivali'nde Selen Beytekin ve Fatih Erkoç sahne aldı

Uluslararası Bursa Festivali'nde Selen Beytekin ve Fatih Erkoç sahne aldı

Uluslararası Bursa Festivali'nde Selen Beytekin ve Fatih Erkoç sahne aldı

Uluslararası Bursa Festivali'nde Selen Beytekin ve Fatih Erkoç sahne aldı

Uluslararası Bursa Festivali'nde Selen Beytekin ve Fatih Erkoç sahne aldı

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