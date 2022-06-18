Gecede sahne alan ikili, ünlü caz eserlerinden oluşan geniş bir repertuvarı seslendirdi. Caz müziğin güçlü sesleri Selen Beytekin ve Fatih Erkoç'un birlikte yaptıkları düet, beğeni topladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde Selen Beytekin ve Fatih Erkoç sahne aldı.

Uluslararası Bursa Festivali'nde Selen Beytekin ve Fatih Erkoç sahne aldı

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